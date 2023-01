PSG / Angers – les notes des Parisiens

Après sa défaite contre Lens le 1er janvier dernier, le PSG a renoué avec le succès ce mercredi soir contre Angers (2-0) pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Un succès qui lui permet d’être champion d’automne.

Face à la lanterne rouge, Christophe Galtier a décidé d’aligner une équipe avec trois défenseurs centraux. Les Parisiens n’ont pas livré la meilleure prestation de sa saison mais le plus important était de s’imposer et de prendre ses distances avec son dauphin, Lens. Tenus en échec ce soir sur la pelouse de Strasbourg, les Lensois pointent désormais à si points des Rouge & Bleu. Après avoir ouvert rapidement le score par l’intermédiaire d’Hugo Ekitike (1-0, 5e), le PSG a eu du mal à contourner le bloc bas des Angevins et s’est même fait peur avec une occasion franche du SCO, qui est passé au-dessus du but de Gianluigi Donnarumma.

Nordi Mukiele encore très performant

De retour sur les terrains après sa victoire en Coupe du monde, Lionel Messi a marqué un but sur une belle occasion à trois entre Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et La Pulga (2-0, 72e). Il a été l’un des meilleurs parisiens dans ce match. Une nouvelle fois titulaire dans le couloir droit, en l’absence d’Achraf Hakimi, Nordi Mukiele a délivré deux passes décisives. L’ancien de Leipzig monte en puissance depuis plusieurs semaines et redevient un vrai concurrent pour l’international marocain. Les Parisiens devront mieux jouer dimanche soir, sur la pelouse de Rennes, s’ils veulent s’imposer contre le quatrième de Ligue 1.

Les notes de la rédaction de CS : Donnarumma 5,5 – Mukiele 6,5, Sergio Ramos 5,5, Marquinhos 5,5, Bernat 4,5 – Ruiz 3,5, Danilo 6, Vitinha 5,5 – Neymar 6 – Messi 7, Ekitike 6,5