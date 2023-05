C’est désormais officiel, Marquinhos est contractuellement lié avec le PSG jusqu’en juin 2028. Au sortir de cette officialisation, le capitaine rouge et bleu s’est confié auprès de L’Équipe. Morceaux choisis.

C’était dans l’air depuis un très long moment, cela a été officialisé par le PSG il y a quelques heures : Marquinhos a prolongé son contrat avec le club de la capitale. Alors que cela fera bientôt dix ans qu’il arbore la tunique rouge et bleu, le défenseur auriverde possède désormais un bail courant jusqu’en 2028. Dix années durant lesquels Marquinhos a évolué, au point de devenir le capitaine du PSG. L’Équipe a été à sa rencontre histoire de prendre la température concernant son état d’esprit après cette prolongation. L’occasion également d’évoquer divers sujets chauds gravitant autour du club.

Pourquoi cette prolongation ?

Dans un premier temps, Marquinhos a été invité à s’exprimer sur cette prolongation. une évidence pour l’international brésilien qui compte bien atteindre ses objectifs avec le PSG. «

Pendant toute la période où on a négocié, tout le monde a réfléchi aux différentes options qu’on avait. Pour moi, c’était très clair, très facile. J’ai un lien super fort avec le PSG, de dix saisons. Le club a aussi montré le respect et la confiance qu’il avait pour moi. Ma première option a toujours été de rester, de continuer mon aventure. J’ai toujours des objectifs à aller chercher ici et je ne voulais pas partir sans les accomplir. »

Des objectifs forcément liés à la fameuse Coupe aux grandes Oreilles, la Ligue des Champions, mais pas que. « Oui, c’est évident. Mais quand je parle d’objectifs, ce n’est pas qu’aller chercher des titres. C’est aussi hausser le niveau du club, le niveau d’exigence dans le club, faire qu’avec mes enfants le nouveau supporter du PSG rêve devant nos matches à la télé. Ça va au-delà du simple niveau individuel. C’est ça mon objectif, mon rêve : amener le PSG le plus haut possible.

Une envie d’aller voir ailleurs ?

Marquinhos s’est, dans la foulée, confié sur ses velléités et indique, en ce sens, qu’un départ du PSG n’est nullement à l’ordre du jour, même si la situation a pu être différente il y a plusieurs saisons de cela. « Pas maintenant. Au début, j’ai eu une petite phase (sourire), je jouais moins et j’ai eu des propositions. Je pense que tout le monde connaît mon histoire et vous le savez très bien. Mais aujourd’hui, non. Dans une carrière, un joueur a des hauts et des bas. Mais même dans les moments difficiles, ma première option n’est pas de me cacher, de partir ou d’aller tenter autre chose. Moi, je veux aller au bout de mes objectifs. Si je traverse un moment difficile, je vais travailler pour revenir à mon meilleur niveau. »

Marquinhos qui est également revenu sur les diverses critiques à l’encontre du PSG cette saison. Et pour lui, lorsqu’on regarde le tableau dans sa globalité, tout n’est pas à jeter, bien au contraire. « Si on regarde uniquement le négatif, on peut toujours trouver des choses à améliorer, mais le club a beaucoup grandi. Depuis que je suis arrivé, en dix ans j’ai vu l’évolution… Il suffit de regarder les joueurs qu’on a aujourd’hui, le nouveau centre d’entraînement. Avec tout ça, l’exigence augmente aussi ; c’est pour ça qu’on a parfois l’impression qu’on faisait de bonnes choses avant et pas maintenant, mais si on regarde l’ensemble… Regardez notre nombre de points en Championnat. On est en tête depuis la première journée. Des fois, on oublie trop vite comment c’était avant. »

Son appartenance à la France et à la ville de Paris

Débarqué au PSG à l’été 2013 donc, Marquinhos a, bien évidemment, évolué en tant qu’homme au sein de la ville lumière où ses enfants ont vu le jour. Aujourd’hui, lorsqu’on lui demande s’il se sent Français, l’ancien romain répond par la positive. « Oui, aujourd’hui mes enfants parlent même mieux français que moi (sourire). Il y a une histoire. Les enfants sont nés ici, je me suis marié alors que j’évoluais déjà ici, j’ai une maison et toute une vie ici à Paris, avec de la famille qui a quitté le Brésil pour s’installer avec nous, beaucoup d’amis français. Il y a une part française en moi. C’est ici que je me sens bien. »

Son évolution à titre personnel

Marquinhos reconnaît, en outre, que cette saison a été compliquée pour lui d’un point de vue personnel. Une baisse de rythme qui possède plusieurs facteurs : « Sur la saison actuelle, on a le sentiment que l’après-Coupe du monde a été beaucoup plus compliqué…

Au fil de ces dix ans, j’ai eu des bons et des mauvais moments. Ils ont fait le joueur que je suis aujourd’hui. Quand tu as un mauvais moment, ça marque beaucoup l’image d’un joueur. Les gens oublient vite tout ce qu’on a fait avant, tout ce qu’on a fait pour le club. Aujourd’hui, le foot vit vraiment dans l’instant. (…) . Je pense que j’ai été un peu marqué par la défaite en Ligue des champions la saison dernière et par le tir au but manqué au Mondial. » . »

Son capitanat

Marquinhos a, par la suite, été invité à évoquer son statut de capitaine. Un brassard qu’il porte depuis trois saisons désormais. « Bien sûr que j’ai évolué. J’ai appris avec tous les leaders que j’ai eus autour de moi, même s’ils ne sont pas capitaines ici. Je suis encore un capitaine jeune, qui apprend et évolue. (…) Je ne veux rien forcer dans mon comportement. Mais un capitaine doit être présent dans un vestiaire, dans des moments importants où il y a des prises de décision. C’est important de bien penser dans ces moments. Je ne fais jamais les choses de mauvaise foi, mais toujours en me disant que c’est le mieux pour le club. Un capitaine, ça doit penser beaucoup plus loin que l’instant. (…) Ils m’ont choisi pour ce que je fais au quotidien. Si un jour ils pensent que je ne suis plus légitime, ils vont me le dire et après ce sera à mois de prendre mes décisions personnelles. Mon coach ne m’a rien dit, mon président ne m’a rien dit, Kylian m’a défendu en conférence de presse… »

Les dernières tensions avec les supporters rouge et bleu

Enfin, il a également été question de la récente grogne des supporters parisiens, et notamment de la brouille avec le Collectif Ultras Paris. S’il comprend leur revendications, Marquinhos attend simplement que ces dernières soient faites avec le maximum de pacifisme. « C’est une bonne nouvelle déjà de les voir revenir, car il y a une nette différence quand ils sont là et quand ils ne sont pas là. On connaît la force de notre public. Dans les moments difficiles, il faut toujours rester ensemble. S’ils sont tristes ou fâchés, il ne faut pas qu’ils pensent que nous ne sommes pas touchés et qu’on rentre à la maison en étant heureux. Quand on perd, on est tristes, énervés… On rentre tous sur le terrain avec l’envie de gagner les matches. Je respecte toujours les protestations quand elles sont pacifiques, dans les moments et les endroits où il faut. Je demande surtout aux supporters de ne pas cibler un joueur ou un autre. Ça doit toujours être collectif. (…). On va toujours respecter les supporters. La vie d’un club ne fonctionne pas sans les supporters. »