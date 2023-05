À l’issue d’une saison particulièrement éprouvante, Christophe Galtier devrait bien être démis de ses fonctions dans les semaines à venir. Et le candidat idoine à sa succession se nommerait bel et bien José Mourinho pour les dirigeants du club de la capitale.

Le PSG conclura incessamment sous peu son exercice version 2022-2023. Un exercice jonché de désillusions en tout genre et qui devrait s’achever avec le licenciement de Christophe Galtier et ce, malgré le onzième titre de champion de France glané par le PSG. Ce qui représentera un record à l’échelle hexagonale. Pourtant, le niveau de jeu proposé et les échecs dans les diverses autres compétitions, Coupe de France et surtout Ligue des Champions, devraient sonner le glas de l’aventure du coach de 56 ans en terre parisienne. La question est désormais de savoir qui lui succédera sur le banc rouge et bleu.

Le PSG place José Mourinho en tête de liste

À ce jour, de nombreux noms ont été avancés en ce sens. Mais plus les jours s’égrènent, plus un candidat se dégage. Ce candidat, c’est José Mourinho. Le Daily Mail nous confirme que le technicien portugais, qui disputera la finale de la Ligue Europa avec la Roma un an après avoir remporté l’Europa League Conférence, se placerait comme le principal objectif du board parisien. Du côté du club de la Louve, on commencerait, en prime, à se faire à l’idée que le Mou pourrait plier bagages une fois la saison conclue. Toujours selon cette source, la raison de cet hypothétique départ résiderait dans les moyens limités qui devraient être mis à sa disposition durant la prochaine fenêtre des transferts. En d’autres termes, les dirigeants romains auraient dans l’idée de limiter les investissements cet été, alors même qu’une participation à la prochaine édition de la Ligue des Champions se profile de plus en plus. Un état de fait qui ne plairait donc nullement au principal intéressé qui voit, dans le même temps, le PSG lui faire une cour de plus en plus assidue. Enfin, José Mourinho ne posséderait nullement une relation très fluide avec Tiago Pinto, le directeur général du club transalpin. De quoi permettre au PSG de rafler la mise dans ce dossier ? Affaire à suivre.