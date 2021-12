Sabrina Delannoy revient sur son rôle à la Fondation PSG

Depuis de nombreuses années, le PSG, via sa Fondation, organise de nombreux évènements pour venir en aide et apporter du réconfort en faveur des personnes démunis, de la jeunesse et de l’égalité. Et depuis la fin de sa carrière, l’ancienne joueuses des Féminines du PSG – Sabrina Delannoy – occupe le poste de directrice adjointe de la Fondation Paris Saint-Germain. Dans un entretien au site officiel du club, l’ancienne défenseure a évoqué son rôle au sein de la Fondation avant de revenir sur son passé de joueuse chez les Rouge & Bleu.

Son rôle à la Fondation PSG

« On va dire que je pilote tous les projets sociaux, éducatifs, caritatifs, humanitaires du club au travers de la Fondation. J’ai une équipe d’une vingtaine de personnes qui travaille à mes côtés pour mettre en œuvre et gérer 350 à 400 projets chaque année, pour venir en aide à des populations vulnérables, en difficulté. Principalement des enfants. Et grâce à tous ces programmes sportifs et éducatifs, on essaye d’œuvrer pour un monde meilleur, pour tous ces gens qui ont souvent un quotidien très difficile. Je trouve beaucoup de sens dans ce travail au quotidien. Et ça me permet d’être très épanouie dans mes fonctions. »

La prochaine vente aux enchères caritative en partenariat avec Ebay

« La situation sanitaire depuis presque deux ans maintenant nous a contraint à annuler nos deux derniers dîners de gala. Ce dîner était un moment incontournable pour la Fondation et le Fonds de dotations, un dîner pendant lequel on pouvait récolter un maximum de fonds, évidemment indispensables pour pouvoir financer nos actions. On a donc dû chercher des solutions alternatives pour combler ce manque. Nous sommes à l’ère du digital et du numérique et on s’est donc adapté. On a réussi grâce à l’aide du club, des joueurs et de quelques artistes, à rassembler une douzaine de lots qui sont souvent d’exception, avec certaines pièces uniques. Cette vente en partenariat avec Ebay va débuter le 12 décembre et durera 7 jours, jusqu’au 19 décembre. Ce sera pour nous un moment clé. »

Son passé de joueuse chez les Féminines du PSG

« J’ai joué au PSG de 2005 à 2017. C’est une expérience qui m’a fait grandir. J’ai grandi en même temps que le club d’une certaine façon. Ça m’a permis d’acquérir une vraie expérience en tant que sportive de haut niveau. J’ai vécu des émotions très fortes et aussi une communion avec le public et les supporters. Ce sont des souvenirs que je garde encore aujourd’hui au plus profond de moi. Tout ça m’a également permis de me construire en tant que femme. Et de travailler sur ma reconversion. Et je suis très heureuse aujourd’hui d’avoir pu construire mon avenir professionnel au Paris Saint-Germain, et en particulier à la Fondation. »