PSG / Monaco : le groupe monégasque sans Fabregas et Badiashile

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), l’affiche entre le PSG et l’AS Monaco – au Parc des Princes – clôturera la 18e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le club de la capitale voudra renouer avec la victoire après deux matches nuls consécutifs en L1 face à l’OGC Nice (0-0) et le RC Lens (1-1). En face, l’ASM (7e, 26 pts) souhaitera rester au contact des places européennes. Alors que Mauricio Pochettino sera privé de cinq joueurs (Kimpembe, Mendes, Ramos, Draxler et Neymar), Niko Kovac a dévoilé son groupe pour ce déplacement à Paris.

Le coach de l’AS Monaco a convoqué un groupe de 21 joueurs. Cesc Fàbregas et Benoît Badiashile ne pourront pas prendre part à ce déplacement. Les deux joueurs sont en phase de réathlétisation. De son côté, Krépin Diatta débute sa phase de soins après sa lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Enfin, Kevin Volland est suspendu. Voici ci-dessous le groupe de l’ASM.

Le groupe de l’AS Monaco