La Fondation PSG réalise depuis plus de 20 ans des actions pour aider les personnes en difficulté. La Fondation qui est également engagé depuis plusieurs années au coté du Secours populaire a réalisé une action ce mercredi après-midi avec l’association. Ander Herrera, Julian Draxler et Laure Boulleau se sont rendus à Tigery dans l’Essonne – sur le parking d’un hôtel social – pour lancer un Solidaribus de la Fédération de l’Essonne du Secours populaire indique le PSG dans un communiqué. “Le Solidaribus est “un véhicule itinérant entièrement financé par la Fondation Paris Saint-Germain pour venir en aide aux populations isolées en situation de grande précarité notamment les enfants et mères isolées, mais aussi les personnes migrantes et réfugiées.”