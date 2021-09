Kylian Mbappé se rapproche d’un forfait pour Lyon (LP)

Touché à un orteil du pied gauche contre Bruges mercredi soir, Kylian Mbappé était très incertain pour le choc de la 6e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lyon. Mais les dernières nouvelles ne sont pas bonnes en ce qui concerne le numéro 7 parisien. Comme le rapporte Le Parisien, il faudrait un miracle pour que l’attaquant (22 ans) participe au match contre les Lyonnais. Il ne s’est pas entraîné ce vendredi matin et il sera très compliqué pour lui de tenir sa place sur la pelouse du Parc des Princes dimanche. Sergio Ramos (mollet) et Marco Verratti (genou) sont d’ores et déjà forfaits.

En ce qui concerne Juan Bernat et Layvin Kurzawa, qui a repris l’entraînement ce vendredi, devraient être trop court pour ce match. En ce qui concerne Colin Dagba, remis de sa blessure à la cheville droite, on ne sait pas s’il sera dans le groupe de Mauricio Pochettino. L’Argentin qui pourra compter sur Idrissa Gueye et Angel Di Maria, suspendus contre Bruges mercredi.