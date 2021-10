Depuis sa déclaration à DAZN, Neymar Jr est au centre des débats. Le numéro 10 parisien a laissé planer le doute sur sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022. Des propos qui ont été beaucoup critiqués. Mais pour Bruno Salomon, c’est bien que des joueurs de haut niveau puissent parler de ces choses-là.

« C’est aussi bien qu’un joueur soit capable de dire « je sature ». Depuis l’âge de 12 ans, on lui prédit l’avenir et de porter tout un pays sur ses épaules. Il est usé, défend le journaliste sur le plateau de l’Equipe de Greg. Pour le PSG, c’est une bonne nouvelle. Qu’il s’écarte un peu de sa sélection et qu’il soit un peu plus concentré sur son club. Loi, je le vois comme ça. Je trouve que la séquence, ce sont des êtres humains. Je pense que pour le club, ce n’est pas inquiétant.«