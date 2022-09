Après une première année d’adaptation au PSG, Lionel Messi a retrouvé une niveau plus conforme à son statut cette saison. Mieux physiquement, l’international argentin fait bonne impression sur le terrain, de quoi voir son avenir sur le long terme chez les Rouge & Bleu ?

Le principal intéressé l’a lui-même reconnu. Après une année jugée difficile la saison passée, Lionel Messi revit lors de cet exercice 2022-2023. « Cette année est différente, je suis arrivé avec un esprit différent. Je me sens bien, je me sens différent de l’année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l’ai déjà dit. J’ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l’aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser », avait déclaré La Pulga lors de la trêve internationale. En effet, en 11 matches avec les Rouge & Bleu, l’Argentin affiche un bilan de 6 buts et 8 offrandes, faisant de lui l’un des joueurs les plus décisifs d’Europe. Satisfait de ses prestations, le club parisien ne serait pas contre une prolongation de contrat de sa star.

Un contrat de 1+1

Sous contrat jusqu’en 2023, avec une année en option supplémentaire, Lionel Messi devra rapidement prendre une décision sur son avenir. Selon certaines sources, le numéro 30 du PSG se penchera sur son futur après la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Mais selon les informations de l’émission de la Cadena Ser « El Larguero », le joueur de 35 ans aurait déjà sur la table une offre de prolongation de la part du PSG d’un an supplémentaire, plus une autre année en option (potentiellement jusqu’en juin 2025), avec des conditions salariales identiques par rapport à son bail actuel, soit 30M€ par an. Toujours selon l’émission espagnole, l’ancien Barcelonais va prochainement étudier l’offre du PSG.

Pour rappel, le conseiller football des Rouge & Bleu – Luis Campos – avait déjà évoqué l’avenir du septuple Ballon d’Or et avait affirmé son envie de le prolonger : « Je suis très content de lui. Moi, j’ai demandé, si possible, qu’il reste avec moi pendant mes trois ans au PSG », avait déclaré le dirigeant des Rouge & Bleu. Désireux de rapatrier le meilleur joueur de son histoire, le FC Barcelone ne peut actuellement pas s’aligner sur cette proposition contractuelle du club parisien. Reste désormais à connaître la décision de Lionel Messi, qui reste pour le moment concentré sur ses objectifs de la saison aussi bien en club qu’en sélection.