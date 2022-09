Messi : « Cette année est différente, je suis arrivé avec un esprit différent »

Après une première saison difficile au PSG, Lionel Messi montre un autre visage depuis cet été. Plus en jambe, l’Argentin enchaîne les prestations de qualité avec le maillot parisien et confirme par la même occasion son état d’esprit différent par rapport à l’exercice précédent.

Profitant d’une préparation d’avant-saison complète avec le PSG, Lionel Messi affiche un autre visage sur le terrain. Même s’il manque encore de constance sur 90 minutes, l’attaquant de 35 ans possède de bonnes statistiques avec les Rouge & Bleu avec un total de 6 buts et 8 passes décisives en 11 matches. Et l’international argentin a confirmé sa bonne forme du moment en sélection. Titulaire pour affronter le Honduras (3-0) dans la nuit de vendredi à samedi aux Etats-Unis, l’attaquant du PSG s’est offert un doublé, dont un somptueux lob tout en spontanéité (voir tweet ci-dessous).

» Je recommence à m’amuser »

Après la rencontre amicale, Lionel Messi s’est présenté en zone mixte et a notamment répondu à quelques questions sur son niveau actuel au PSG. Et le septuple Ballon d’Or confirme son état d’esprit différent par rapport à la saison passée, dans des propos rapportés par TyC Sports. « Cette année est différente, je suis arrivé avec un esprit différent. Je me sens bien, je me sens différent de l’année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l’ai déjà dit. J’ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l’aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser. »

Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, avec une année supplémentaire en option, Lionel Messi affiche un bon état de forme pour remplir ses objectifs aussi bien au PSG qu’en la sélection avec la Coupe du monde en ligne de mire. Récemment interrogé sur le futur de La Pulga, le conseiller football du PSG, Luis Campos, s’était montré catégorique à ce sujet : « Je suis très content de lui. Moi, j’ai demandé, si possible, qu’il reste avec moi pendant mes trois ans au PSG. »