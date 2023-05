Avec son nul sur la pelouse de Strasbourg ce soir (1-1), le PSG est officiellement champion de France. Un onzième titre dans son histoire, un record. Même s’il n’a pas réalisé sa meilleure saison, le club de la capitale mérite son titre. Titulaire ce soir contre les Strasbourgeois, Renato Sanches est revenu sur cet accomplissement.

« La saison a été difficile collectivement et individuellement »

« On a fait un bon match aujourd’hui. C’est important de gagner le championnat, c’est toujours un titre. Gagner un titre c’est toujours difficile, même pour nous, pour le PSG, pour les joueurs. C’est toujours un titre, lance le milieu portugais au micro de Prime Video. Une saison difficile ? Elle a été difficile collectivement et individuellement. On a eu trop de joueurs blessés. Il manquait deux ou trois joueurs et c’était difficile de garder le niveau.«