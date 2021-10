Après 11 journées disputées en Ligue 1, le PSG possède un bilan très favorable avec 9 victoires, 1 nul et 1 défaite. Des résultats qui permettent aux Rouge & Bleu d’occuper la tête du classement avec 7 points d’avance sur leur dauphin, le RC Lens. De plus, les Parisiens ont également un bilan favorable en Ligue des champions avec 7 points sur 9 possibles. Cependant, le jeu pratiqué par les joueurs du PSG est vivement critiqué par les médias, observateurs et supporters, tout comme la communication de Mauricio Pochettino. Présent sur le plateau de l’Equipe du Soir, Philippe Sanfourche estime que le club de la capitale n’ira pas loin sans un minimum de certitude dans le jeu.

« Pochettino peut-il être jugé juste sur les résultats ? Non, évidemment que ça ne suffit pas, c’est un prérequis au PSG de gagner des matches et des trophées. Mais, sa réussite ne passera pas par là. Déjà pour arriver à gagner des trophées, il faut avoir des certitudes dans le jeu. On n’est pas obligé de faire des bons matches à chaque sortie mais on doit quand même pouvoir régulièrement donner des garanties. Depuis son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino a donné assez peu de garanties. Il y a eu quelques bons matches en Ligue des champions mais dans des circonstances particulières, mais globalement sur la durée ils en manquent beaucoup », a exposé Philippe Sanfourche sur le plateau de l’EDS. « Et puis il y a autre chose, c’est que le PSG a besoin de briller à l’international et achète des joueurs qui ont un énorme potentiel auprès du public. On n’hésite pas à mettre des places qui coûtent très très chers au Parc des Princes. Les gens viennent au stade pour voir des victoires mais aussi du spectacle, et là le compte n’y est pas du tout depuis le début de la saison. À mon avis, je suis sûr que c’est de la com’ de la part de Mauricio Pochettino (par rapport à ses discours d’après-match) et qu’il n’en pense pas un mot. Mais si tant est qu’il le pense un peu, il va dans le mur. »