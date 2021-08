Sanfourche : “J’ai envie de voir Pogba au PSG !”

Son nom revient avec insistance du côté du PSG depuis le début de l’été et fait rêver les fans Rouge & Bleu : celui de Paul Pogba. Ce n’est un secret pour personne, l’international français veut rejoindre la capitale française et jouer aux côtés de Neymar, Mbappé, Messi, Sergio Ramos et consorts. Mais son club, Manchester United ne l’entend pas de cette manière et ne le lâchera pas aussi facilement. Reste à savoir si les Parisiens vont faire une offensive et tenter de l’enrôler à la toute fin du mercato, ou attendre l’été prochain pour le récupérer libre de tout contrat.

Le journaliste pour RTL, Philippe Sanfourche, est lui sur la même longueur d’onde que la grande majorité des supporters du PSG et souhaite une arrivée en Ligue 1 de “la Pioche”.

“Je pense qu’un milieu de terrain Verratti, Wijnaldum, Pogba, ça aurait une sacré gueule ! On le connait Paul Pogba, il est capable du meilleur sur des matches exceptionnels. Par contre il n’a pas la capacité sur une saison entière de faire 50 matches au même niveau… Et je pense que la Ligue 1 lui permet ça ! Il pourra être étincelant en Ligue des Champions ! C’est là qu’on a envie de le voir, c’est là dont on a besoin de lui, ses passes éclairs, ses coups de génie… J’ai envie de voir Paul Pogba au Paris Saint-Germain !”