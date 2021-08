Bechkoura : “Kimpembe ne peut être que fier de son parcours”

Ce soir à 21 heures (sur Prime Video), le Stade Brestois 29 et le PSG s’affrontent à Francis Le Blé en ouverture de la 3ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera particulière pour David Bechkoura. Ancien entraîneur chez les jeunes du PSG (2005-2016), il fait désormais partie du staff brestois. L’ancien coach du centre de formation aura l’opportunité de retrouver certains de ses anciens joueurs ce soir, à l’image de Presnel Kimpembe. Dans un entretien à Goal, David Bechkoura s’est rappelé du parcours du défenseur parisien.

“Presnel a eu une trajectoire assez particulière. C’était un garçon qui était amateur au centre de formation et qui n’avait pas de contrat à la base et chaque année, on se posait la question de savoir si il pouvait continuer avec nous l’année suivante. Il n’avait pas ce gabarit-là déjà, mais il était travailleur avec un bon pied gauche, il a validé ses passages toujours sur ses deuxièmes saisons. Et à un moment donné, il a pu accéder à l’entraînement des pros et c’est là qu’il s’est révélé. Il ne peut être que fier de son parcours, car c’est un garçon qui s’est créé. Il a toujours eu cette valeur travail. Aujourd’hui, il est un peu plus extraverti, mais c‘est un garçon qui derrière son sourire était assez réservé.”

David Bechkoura estime également que les Rouge & Bleu n’auraient pas dû supprimer leur équipe réserve en 2019. “La réserve n’aurait jamais dû être retirée. La réserve permettait aux joueurs de continuer leur cursus de progression et ça c’est la première étape. Et c’est quelque chose qu’il faudrait remettre au goût du jour parce que cela permet au joueur de rester plus longtemps dans le giron du club. Après partir ou rester ? Je pense que si le joueur est très bon, il doit pouvoir s’imposer à Paris. Il y a Presnel mais il y a aussi eu Adrien. Il y a des joueurs qui choisissent d’autres étapes parce qu’on ne leur ouvre pas la porte. Et je pense notamment à Mike Maignan qui aurait pu défendre les buts du PSG. Après, il y a aussi un facteur chance : être au bon endroit au bon moment. La politique du club et les objectifs très élevés ne vont pas toujours forcément dans le sens de la jeunesse mais je pense qu’à Paris il y a des joueurs qui peuvent jouer en équipe première.”