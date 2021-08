Icardi présélectionné avec l’Argentine

Alors que la Ligue 1 vient seulement de reprendre, la plupart des joueurs parisiens vont déjà retrouver leur équipe nationale dans une dizaine de jours pour une première trêve internationale cette saison. De plus lors de cette coupure, chaque nation jouera trois matches en moins de dix jours… Si la majorité de l’effectif parisien ira au quatre coins du monde, des surprises seraient à prévoir.

En effet selon les informations de la grande majorité des médias argentins, le sélectionneur Lionel Scaloni, a présenté sa liste de joueurs de présélectionnés pour les trois rencontres des éliminatoires Am-Sud pour la Coupe du Monde 2022. L’Argentine affrontera entre le 2 et le 9 septembre le Venezuela, le Brésil (le 5 septembre) et la Bolivie. Alors que Lionel Messi et Angel Di Maria sont attendus pour ce rassemblement, l’Albiceleste pourrait compter sur le retour de Mauro Icardi. L’attaquant du PSG, qui enchaîne les matches et les buts avec son équipe, pourrait donc retrouver la sélection pour la première fois depuis le… le 21 novembre 2018 dans un match amical face au Mexique où il avait ouvert le score (2-0) !