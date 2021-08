Sanfourche : “Mbappé a peut-être fait le tour de la Ligue 1”

L’avenir de Kylian Mbappé cristallise beaucoup d’interrogations et suscite de nombreux débats, souvent houleux. Le joueur, lui, n’a, pour l’heure, toujours pas pris la parole à ce sujet. Certains estiment que cette non prise de position officielle révèle d’une vraie envie de quitter le PSG, peut-être pas dès cet été mais, au moins, à la fin de son contrat en juin 2022. Philippe Sanfourche pense, de son côté, que Kylian Mbappé a peut-être fait le tour, depuis quatre ans, du PSG et de la Ligue 1.

“On sait que le Real Madrid était sa destination initiale et que c’est lui qui a souhaité inverser la tendance avec l’offre du PSG afin de rester en Ligue 1 et monter en puissance avec Paris, qui est sa ville. C’est un plan de carrière dans la tête de Kylian Mbappé. Maintenant, il y a aussi une dimension humaine avec ce garçon, a exposé Philippe Sanfourche sur le plateau de L’Equipe du Soir. Kylian Mbappé, c’est un précoce. C’est un précoce dans le football, mais aussi un précoce dans tout. C’est quelqu’un qui a peut-être aujourd’hui fait le tour de la Ligue 1, de l’ambiance du football français. Il a envie de découvrir quelque chose d’autre, une nouvelle culture. Un an, dans la vie d’un joueur de foot, c’est énorme. Peut-être qu’il est l’heure pour lui d’impulser quelque chose d’autre.”