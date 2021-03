Ce vendredi est un jour particulier, important. A midi, le tirage (intégral) des quarts de finale (aller: 6-7avril, retour: 13-14 avril) et des demi-finales de la Ligue des champions se fera au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse). Ce sera le dernier tirage sur la route d’Istanbul, ville qui accueillera la finale. Les huit clubs opposés sont le Bayern, Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, le FC Porto et le PSG bien sûr. Alors quel tirage faut-il souhaiter ?

“Porto meilleur tirage ? Je réfléchis par rapport au PSG et par rapport aux équipes qui ont posé des problèmes à Paris. Comme Monaco qui a fait un match super solide au Parc, ils n’ont pas vu le jour au milieu de terrain. Moi, je vois Porto capable de faire ça sur deux matches. Dortmund, c’est un peu les qualités et les défauts du PSG avec de moins bons joueurs. Sur deux matches, tu te dis que Neymar, Mbappé, Di Maria, à un moment donné, ils vont faire des différences. Haaland, c’est peut-être un phénomène, mais il ne va pas marquer six buts par match. OK, par rapport à la saison dernière, Reus est de retour, mais Sancho est moins bon…”, a déclaré Philippe Sanfourche lors de l’EDS. Du côté du Late Football Club, sur Canal Plus, Mickaël Madar a choisi son affiche : “Un PSG-Real Madrid, ça peut être pas mal. Après tant d’années où on les rencontre. On les a déjà dominés. Et se qualifier surtout.”