Sanfourche trouve injuste la situation de Navas au PSG

Devenu la doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas va disputer ses premières minutes avec le PSG cette saison lors du 32e de finale de Coupe de France face à Châteauroux ce vendredi (21h sur beIN SPORTS 1).

En concurrence avec Gigio Donnarumma la saison passée, Keylor Navas a reculé dans la hiérarchie des gardiens de but depuis cet été et occupe désormais le rôle de doublure. Une situation pas au goût du principal intéressé qui cherche une porte de sortie pour cet hiver. Mais ce vendredi, l’international costaricien disputera son premier match de la saison avec les Rouge & Bleu lors du match de Coupe de France face à La Berrichonne de Châteauroux. Interrogé sur la situation actuelle de Keylor Navas chez les Rouge & Bleu, le consultant de la chaîne L’Equipe, Philippe Sanfourche, trouve injuste le sort réservé au portier de 36 ans, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024.

« Il se fait sortir uniquement parce que Leonardo a décidé de faire un coup avec Donnarumma »

« Je pense que la concurrence ne sera pas relancée. Même si Navas fait un match exceptionnel, la situation est figée. Mais pour moi, c’est l’une des plus grosses injustices de l’histoire de ce club sur les dix dernières années. C’était un poste qui était identifié comme faible dans lequel vous aviez pour des raisons diverses Sirigu, Trapp et Areola qui à chaque fois sont passés au travers, notamment dans les matches importants de Ligue des champions », a déclaré Philippe Sanfourche sur le plateau de L’Equipe du Soir. « Là, il y a Navas qui arrive, qui met tout le monde d’accord et qui se fait sortir uniquement parce que Leonardo a décidé de faire un coup. Que tu prennes un super gardien pour l’avenir ok, mais à aucun moment la concurrence n’a été saine et instaurée entre ces deux gardiens. Pour moi, c’est une injustice totale. »