Avant les arrivées de Keylor Navas (2019) et Gianluigi Donnarumma (2021), le PSG a connu de nombreuses difficultés au poste de gardien de but lors des saisons précédentes. Entre Alphonse Areola, Gianluigi Buffon ou encore Kevin Trapp, tous ont déçu lors de leur passage chez les Rouge & Bleu. Concernant l’international allemand, il est retourné dans son ancien club de l’Eintracht Francfort (2012-2015 et un retour depuis 2018) et va participer à une finale de Ligue Europa ce mercredi face au Glasgow Rangers (21h).

Le PSG a contribué à sa réussite actuelle

Toujours appelé avec la sélection d’Allemagne, le portier de 31 ans a gagné en expérience notamment grâce à son passage au PSG, comme il l’a récemment expliqué dans un entretien au Late Football Club. « Je pense que ma personnalité a beaucoup évolué, parce que j’ai mûri et j’ai gagné en expérience. Mon passage à Paris m’a sans doute aidé à me développer parce que j’y ai joué avec des grands joueurs qui ont accompli beaucoup de choses et qui avaient beaucoup d’expérience. Ce club a certainement contribué à faire de moi le gardien que je suis. Chaque arrêt que j’ai fait, chaque club et chaque équipe y a contribué. Francfort m’a donné deux opportunités et je me dois d’être redevable. »