CDF – Châteauroux / PSG – les compositions probables

Ce soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace sur la pelouse de Châteauroux dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Malgré de très nombreuses absences, Christophe Galtier a assuré qu’il allait aligner une équipe compétitive.

Pour son deuxième match de l’année 2023, le PSG affronte la Berrichonne de Châteauroux, équipe de National, pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Christophe Galtier sera privé de neuf joueurs majeurs, dont la MNM, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Malgré cela, le coach parisien a assuré qu’il allait aligner un onze compétitif sur la pelouse de Gaston Petit. Dans les buts, Keylor Navas va connaître ses premières minutes de la saison. Il devrait être défendu par Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos et Juan Bernat pour l‘Equipe. Du côté du Parisien on place El Chadaille Bitshiabu au côté du capitaine parisien.

Zaïre-Emery titulaire ?

Pour le quotidien francilien, Christophe Galtier devrait offrir une titularisation à un autre titi du PSG, Warren Zaïre-Emery. Il accompagnerait Danilo Pereira et Vitinha (ou Fabian Ruiz) dans le milieu de terrain alors que l’attaque serait confiée à Carlos Soler, Hugo Ekitike et Pablo Sarabia. De son côté, l’Equipe voit un milieu Fabian Ruiz, Danilo Pereira et Vitinha avec la même attaque. Pour RMC Sport et Goal, Ismaël Gharbi pourrait être titulaire à la place de Carlos Soler dans l’attaque parisienne ce soir.