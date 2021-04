Après avoir ouvert la marque en moins de 5 minutes par Kylian Mbappé, le PSG a trébuché à Metz dans les premières secondes de la deuxième période. Paris a ensuite empilé les actions jusqu’au 2-1 puis 3-1. Bref, les joueurs de Mauricio Pochettino avaient de la marge en Moselle et ont géré comme lors des saisons précédentes de Ligue 1. Le PSG retrouve de la maitrise et un groupe complet au bon moment, constate le journaliste de RTL Philippe Sanfourche.

“On voit quand même un PSG qui maintenant maitrise ses matches et son calendrier. Que ce soit contre Angers mercredi dernier où là avec un but marqué dans les dix premières minutes qui permet de respirer. Ensuite, on voit aussi un banc qui est intéressant. Icardi, cinq buts en trois matches avec des bribes de match. Kylian Mbappé, encore un doublé. On a l’impression que dès qu’il touche le ballon c’est quasiment but… Les signaux sont quand même globalement au vert !”, a commenté Philippe Sanfourche au micro de RTL. “Paris un peu bousculé en seconde période ? Le PSG joue à 40% ses matches pour qu’il n’y ait pas de blessé tout en gagnant. Ca s’arrête là... Tout est focalisé sur une chose : le double rendez-vous face à Manchester City.”