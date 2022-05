Allan revient sur son transfert avorté au PSG en 2019

Durant le mercato estival 2019, le PSG était à la recherche d’un milieu de terrain. Le nom d’Allan – qui jouait alors à Naples – était annoncé avec insistance du côté des Rouge & Bleu. Le milieu de terrain brésilien ne rejoindra finalement pas le club de la capitale et restera au Napoli un an de plus avant de rejoindre Everton en septembre 2020 pour 24 millions d’euros. Le PSG avait de son côté récupéré Idrissa Gueye en provenance d’Everton pour 30 millions d’euros et Ander Herrera, qui est arrivé libre en provenance de Manchester United. Allan est revenu sur ce mercato d’été 2019.

Allan est sa déception de ne pas avoir rejoint le PSG en 2019

« Le PSG ? Disons que c’était fait. On peut dire que c’est une déception. C’est compréhensible, se remémore Allan dans une interview accordée au Corriere dello Sport. J’étais heureux à Naples et j’y suis toujours aujourd’hui lorsque j’y retourne. Mais c’était une opportunité énorme et une nouvelle expérience sur le plan personnel. L’opération semblait convenir à tout le monde, jusqu’à ce qu’une demande soit considérée comme exagérée. » Le joueur des Toffes qui n’a pas voulu préciser la nature de cette demande.