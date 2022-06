Arrivé au PSG à l’été 2019 en provenance de Séville pour 20 millions d’euros, Pablo Sarabia semble se diriger vers un départ lors de ce mercato estival 2022. En effet, l’ailier de 30 ans se verrait bien retourner en Espagne. S’il a eu du mal à s’imposer avec les Rouge & Bleu, la concurrence demeure rude pour Sarabia. C’est en ce sens qu’il verrait d’un bon œil le fait de trouver une porte de sorite, et plus particulièrement un retour au FC Séville, club qui l’a révélé entre 2016 et 2019. Cependant, le club andalou aurait d’autres idées selon Radio Marca Sevilla.

L’opération ne serait financièrement pas intéressante pour Séville

Comme à son habitude, le Paris Saint-Germain peine à vendre ses joueurs, et le cas Pablo Sarabia ne fait pas office d’exception. Trois freins existent du côté de Séville pour réaliser cette opération. Le premier est le salaire. Les émoluments touchés par le joueur au PSG sont trop importants pour le club espagnol. Le second, le coût de l’opération. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2024, les indemnités de transfert attendues par les Rouge & Bleu pourraient freiner les Sévillans. Enfin, la politique de recrutement désormais menée par Monchi du côté de Séville. A 30 ans, Pablo Sarabia pourrait être en passe de signer son dernier gros contrat, ce qui ferait miser le FC Séville seulement sur l’instant, et faire une croix sur une éventuelle plus value à réaliser sur le dossier. Seulement le directeur sportif du club andalou ne souhaite plus miser que sur le présent, mais penserait dorénavant à réaliser des futures plus values en recrutant un joueur. Marca écrit dans ses colonnes que dans ces circonstances, l’opération est « impossible« , et qu’elle ne pourrait se réaliser seulement en dernière minute, en faisant le parallèle avec le dossier Luuk De Jong lors du mercato estival 2021.

D’autres portes de sorties existent pour Sarabia

Si la porte du FC Séville semble se refermer doucement pour Pablo Sarabia, une nouvelle pourrait s’ouvrir en Espagne également. Le joueur qui est volontaire à un retour dans son pays natal, pourrait atterrir à l’Atletico Madrid. En effet, selon Le Parisien, des discussions ont déjà eu lieu entre le joueur et le club de la capitale espagnole en ce sens.

par ailleurs, si le principal intéressé ne ferme pas la porte au Sporting Lisbonne avec qui il a effectué cet exercice 2021-2022 en prêt, son salaire est comme avec le FC Séville, un frein majeur à l’opération.