Sarabia : « Je ne sais pas où je jouerai l’année prochaine »

Pablo Sarabia a brillé avec l’Espagne lors des quatre matches de Ligue des Nations de ce mois de juin. Titulaire lors de trois des quatre matches de la Roja, le milieu offensif a marqué lors des deux derniers matches contre la Suisse (0-1) et la République Tchèque (2-0). Auteur d’une très bonne saison sous le maillot du Sporting (45 matches, 21 buts, 9 passes décisives), l’ancien sévillan – qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG – ne sait pas encore s’il sera parisien la saison prochaine.

Pablo Sarabia réfléchit pour son avenir

Il y a quelques jours, il avait expliqué qu’il voulait beaucoup jouer et se sentir important la saison prochaine, que ce soit au PSG ou ailleurs. Avec le départ d’Angel Di Maria, Pablo Sarabia pourrait avoir du temps de jeu à Paris. Mais les Rouge & Bleu compte se renforcer dans ce secteur, ce qui pourrait inciter Sarabia à partir. À l’issue de la victoire de l’Espagne contre la République Tchèque, il a brièvement évoqué son avenir. « Pour le moment, je ne sais pas où je jouerai l’année prochaine. Maintenant, je dois réfléchir. » Pour rappel, interrogé la semaine dernière sur un possible retour au Sporting, il avait indiqué « que tout était possible dans la vie. » Mais un retour dans le club lisboète semble très difficile, son salaire étant un obstacle pour le club portugais.