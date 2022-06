Alphonse Areola sur les tablettes de Newcastle

Si le PSG est attendu au tournant pendant ce mercato estival 2022, il faudra être attentif sans le sens des arrivées, comme des départs. Un chantier de poids concernant les départs : les gardiens de but. En effet, le Paris Saint-Germain compte 7 portiers dans son effectif : Keylors Navas, Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier, Denis Franchi, Sergio Rico, Lucas Lavallée et Alphonse Areola. Ce dernier, prêté à West Ham à l’occasion de la saison 2021-2022, devrait vraisemblablement quitter le navire Rouge & Bleu cet été. Formé au club, Alphonse Areola fait l’objet d’une option d’achat assortie à son prêt du côté des Hammers.

Une autre porte s’ouvre en Premier League

Si West Ham bénéficie donc de cette option d’achat valable jusqu’au 30 juin prochain, date de fin du prêt, le club londonien devra faire avec de la concurrence et pas des moindres. En effet, récemment racheté par des propriétaires et investisseurs saoudiens, c’est Newcastle qui serait entré dans la course selon RMC Sport. Si l’enveloppe du club du nord de l’Angleterre devrait être large, elle pourrait donc servir en partie à s’attacher les services du troisième gardien de l’Equipe de France.