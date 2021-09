Le PSG reçoit ce samedi soir Montpellier pour la 8e journée de la Ligue 1 (21h00 sur Canal Plus Décalé) et veut poursuivre sa série d’invincibilité. Mais pour y arriver, les hommes de Mauricio Pochettino ne pourront pas compter sur un certain nombre d’éléments dont Leo Messi. L’Argentin, qui a reçu un coup au genou contre Lyon dimanche dernier (2-1) est forfait pour la rencontre du soir et reste incertain pour le choc en Ligue des Champions contre Manchester City. Une situation qui frustre le journaliste pour Le Parisien, Dominique Sévérac.

« L’absence de Messi est insignifiante ? Il y a rarement des choses insignifiantes qui touchent Messi. Ce qu’il se joue en ce moment, c’est l’arrivée d’un des plus grands joueurs de l’histoire à intégrer une attaque où il y avait déjà Neymar, Di Maria, Mbappé. Ça on ne l’a vu que deux fois : contre Bruges et contre Lyon. Ça sert à quoi un début de saison ? Ça sert à peaufiner des automatismes. Ce n’est pas un joueur lambda que l’on intègre, on intègre Messi. Tout change ! Et donc il faut que ça se fasse maintenant parce qu‘on recule d’autant plus l’échéance de l’intégration, de l’automatisme de cette attaque qu’on a envie de savoir comment elle va évoluer, se créer et se construire ! Donc oui, le fait qu’il rate son 5e match avec le PSG est important. »