Scaloni : « Il n’y a plus de mots pour décrire Messi »

La saison 2021-2022 a pris fin il y a deux semaines pour le PSG, mais de nombreux joueurs des Rouge & Bleu sont éparpillés aux quatre coins du monde afin de disputer des matches internationaux lors de ce mois de juin. Appelé par le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, Leo Messi a rayonné lors des deux rencontres de l’Albiceleste. Auteur d’une belle performance lors de la Finalissima face à l’Italie (3-0), avec deux passes décisives, l’attaquant du PSG a livré une prestation de haut vol lors d’un match amical face à l’Estonie ce dimanche (5-0) avec un quintuplé.

Lionel Scaloni n’a pas de mots pour décrire Messi

Après la rencontre, le sélectionneur, Lionel Scaloni, a été questionné sur la performance de son numéro 10, dans des propos rapportés par TyC Sports. « Je ne sais pas quoi dire d’autre. C’est très difficile. Il est comme Rafa Nadal, que dire ? Il n’y a plus de mots pour le décrire, et surtout à cause de ce qu’il génère. Il est unique et c’est un plaisir de l’avoir dans ce groupe, de le coacher, son comportement et la façon dont il se donne à fond pour ce maillot. Nous n’avons que des mots de remerciement. Je ne pense pas qu’il soit seulement l’héritage de l’Argentine, il est l’héritage du monde entier. Le jour où il ne jouera plus, il nous manquera, alors j’espère qu’il continuera à jouer et que tout le monde l’appréciera et le protégera car c’est un plaisir de le regarder. » Désormais, l’attaquant de 34 ans bénéficiera de quelques semaines de vacances avant de retrouver le PSG et le Camp des Loges au début du mois de juillet.