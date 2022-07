Quelle sera l’attaque du PSG pour la saison 2022-2023 ? Depuis son intronisation dans l’organigramme du club, Luis Campos souhaite améliorer le secteur offensif des Rouge & Bleu. Entre la fin de contrat d’Angel Di María et le souhait de vendre les indésirables Julian Draxler et Mauro Icardi, le board parisien a ciblé plusieurs joueurs pour renforcer l’attaque des Rouge & Bleu. À ce jour, trois noms semblent se détacher : Hugo Ekitike (20 ans, Stade de Reims), Gianluca Scamacca (23 ans, Sassuolo) et Robert Lewandowski (33 ans, Bayern Munich). Les dossiers des deux premiers cités semblent les plus avancés. Cependant, concernant l’international italien, un concurrent est entré dans la danse ces dernières heures.

L’assurance d’être titulaire à West Ham

En effet, comme rapporté par Gianluca Di Marzio, West Ham aurait fait une entrée fracassante dans les discussions avec Sassuolo pour s’attacher les services de Gianluca Scamacca. En effet, le club londonien – qui a récemment acheté Alphonse Areola au PSG – serait prêt à se rapprocher des exigences financières des Neroverdi, ce qui ne serait pas le cas des dirigeants parisiens qui proposeraient seulement 35M€ fixe pour l’attaquant de 23 ans. Et comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, West Ham aurait formulé une offre de 40M€ fixe avec des bonus de 4-7M€, soit 5M€ de plus que les Rouge & Bleu. Réticent dans un premier temps à vendre son joueur à moins de 50M€, Sassuolo serait prêt à baisser légèrement ses exigences avec une somme de 45M€ demandée. Ainsi, « la proposition des Hammers est très proche de satisfaire Carnevali (directeur sportif de Sassuolo) et les autres dirigeants. »

Si le joueur est désireux de rejoindre le PSG, une aventure en Premier League l’intéresserait également, toujours selon le quotidien italien. « Il est aussi stimulé par la perspective de vivre une grande aventure en Premier League », rapporte la Gazzetta dello Sport. De plus, il aurait la certitude d’avoir une place de titulaire au sein du club londonien. En ce sens, l’agent du joueur, Alessandro Lucci, travaillerait sur cette opération.

[MAJ 9h45] De son côté, Fabrizio Romano rapporte que West Ham prépare une première « offre verbale » de 40M€ pour Gianluca Scamacca. L’Italien fait partie de la short-list des Hammers avec Armando Broja (Chelsea). De son côté, Sassuolo attendrait toujours 50M€ pour son attaquant italien. le PSG n’a pas l’intention de dépenser une telle somme pour l’avant-centre de 23 ans, dont le contrat court jusqu’en 2026.

Statistiques 2021-2022 de Gianluca Scamacca