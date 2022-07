Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 13 juillet 2022. Le point sur les dossiers Milan Skriniar, Renato Sanches, Hugo Ekitike et Gianluca Scamacca. Les dirigeants parisiens restent à l’affût dans le dossier Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo a proposé ses services au PSG et les indésirables qui ne participeront pas à la tournée au Japon.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le mercato du PSG. Et les dirigeants parisiens continuent d’avancer leurs pions sur de nombreux dossiers avec toujours comme objectif de se rendre au Japon avec « un effectif qui ressemblera le plus possible à celui qui commencera la saison. » Ainsi, deux ou trois recrues sont attendues dans les 72 heures qui arrivent. Et à ce jour, les dossiers Milan Skriniar (Inter Milan), Hugo Ekitike (Stade de Reims) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) semblent les plus avancés. Concernant l’international slovaque, l’Inter a revu à la baisse sa somme initiale de 80M€. Et ce mardi, « une réunion a eu lieu à Milan pour débloquer le transfert de Skriniar vers Paris. » Hésitant au début entre Chelsea et le PSG, le défenseur de 27 ans a finalement choisi la capitale française et le deal pourrait être conclu assez rapidement. « Un montant de 60 M€, auquel s’ajouteraient près de 5 M€ de bonus, est évoqué. » Pour le dossier Hugo Ekitike, Luis Campos a réussi à convaincre le joueur de rejoindre le PSG avec un contrat de cinq ans à la clé, et ce malgré la concurrence de Newcastle. Désormais, reste à convaincre le Stade de Reims de lâcher son attaquant de 20 ans, ce qui n’est pas encore gagné. En effet, « le PSG a offert 25 M€ (plus 5 M€ de bonus), ce que Reims a jugé insuffisant. » De son côté, l’attaquant français – sous contrat jusqu’en 2024 – a signifié qu’il désirait seulement rejoindre les Rouge & Bleu, « comme une manière de mettre la pression à sa direction pour qu’elle cède à l’offre du PSG, qui ne semble pas décidé à rehausser l’offre. »

Une situation similaire à celle de Renato Sanches. En effet, le Portugais de 24 ans souhaite uniquement rejoindre Paris et se serait déjà mis d’accord pour la signature d’un contrat de cinq ans. Pourtant l’AC Milan a fait une offre de 16M€ au LOSC pour racheter la dernière année de contrat du Portugais. Un montant supérieur à celui des dirigeants parisiens qui ont seulement attendu ce week-end pour formuler une offre de 10M€, jugée insuffisante par les dirigeants lillois. Enfin, concernant le cas de Gianluca Scamacca, le PSG est encore loin des exigences de Sassuolo. En effet, les champions de France veulent régler ce dossier aux alentours de 40M€ alors que le club italien en attend 50M€. Le quotidien sportif rappelle également que « l’enveloppe globale du PSG pour le mercato d’été s’élève à 80 M€, hors ventes. »

L’Equipe dévoile aussi la liste des joueurs susceptibles de rester à Paris lors de la tournée au Japon qui aura lieu du 17 au 25 juillet. En effet, comme l’avait déclaré Christophe Galtier en conférence de presse, le club de la capitale va devoir dégraisser massivement son effectif. Ainsi, plusieurs joueurs devraient rester à quai : Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Rafinha, Eric Dina Ebimbe, Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum et Abdou Diallo. Concernant le dernier cité, « il ne sera pas du voyage afin de faciliter un éventuel départ du PSG. » Cette décision de ne pas amener quelques joueurs pousserait ainsi « un peu plus les ‘indésirables’ vers la sortie, au cas où certains d’entre eux seraient tentés de rester dans la capitale. »

De son côté, Le Parisien rapporte que le PSG reste à l’affût dans le dossier Robert Lewandowski. En fin de contrat en 2023 avec le Bayern Munich, l’attaquant polonais souhaite quitter la Bavière et donne sa préférence au FC Barcelone. Cependant, les deux clubs n’arrivent toujours pas à trouver d’accord pour le joueur de 33 ans. En effet, le FC Bayern réclame 50M€ tandis que les Barcelonais « ne seraient disposés à offrir que 40 millions d’euros, plus 5 autres sous forme de bonus. » Cependant, une issue positive entre les deux parties est attendue dans les prochaines heures, toujours selon LP. De son côté, l’international polonais a repris le chemin de l’entraînement avec son équipe en début de semaine. Mais si le deal entre le FC Barcelone et le Bayern Munich échoue, le PSG « s’engouffrera alors dans cette faille pour enrôler l’attaquant aux 344 buts en 375 sorties sous le maillot munichois », notamment avec l’aide de Pini Zahavi. Les Rouge & Bleu et Luis Campos désirent associer Robert Lewandowski et Kylian Mbappé en attaque, avec des doublures qui ne sont pas encore au club (Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike). « Ce quatuor, c’est le plan A du PSG mais le club de la capitale n’est pas maître de son destin » car le Polonais désire absolument rejoindre la Catalogne cet été. Mais en cas d’échec, les dirigeants parisiens seraient « prêt à une folie retentissante sur le marché des transferts. »

Toujours au rayon mercato, le quotidien francilien indique que Cristiano Ronaldo (37 ans) a proposé ses services au PSG cet été. Désireux de quitter Manchester United, non qualifié pour la Ligue des champions, l’international portugais « a offert ses services au club de la capitale ces derniers jours. » C’est son agent, Jorge Mendes, qui a transmis cette nouvelle. En effet, l’agent du joueur a de bonne relation avec Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos. De plus, l’agent a déjà aidé dans le dossier Vitinha et traite également le transfert de Renato Sanches. Cependant, le PSG ferme pour l’instant la porte à l’hypothèse d’une arrivée de Cristiano Ronaldo dans la capitale française. Et pour cause, « le club estime qu’il n’y a pas de place pour lui dans les conditions actuelles et qu’il possède un profil plutôt bling-bling dont la fin a été décrétée par le président lui-même. »

Même s’il reste très performant, le recrutement de Cristiano Ronaldo signifie une construction d’équipe autour du quintuple Ballon d’Or. Cependant, le projet parisien est désormais porté par Kylian Mbappé, qui a prolongé au club jusqu’en 2025. De son côté, le Portugais de 37 ans désire absolument disputer la Ligue des champions la saison prochaine mais voit les portes se fermer une à une. De plus, il n’apprécierait pas non plus le recrutement du club anglais. Déjà annoncé au PSG depuis plusieurs années, Cristiano Ronaldo « aurait vraiment aimé porter le même maillot que Leo Messi, son éternel rival », rapporte LP, mais il devra revoir ses plans. Encore sous contrat jusqu’en 2023 avec Manchester United, le coach des Red Devils – Erik ten Hag – a indiqué en conférence de presse qu’il comptait sur son attaquant pour la saison à venir.

Enfin, Le Parisien précise qu’un certain nombre de joueurs ne feront pas le voyage au Japon pour la tournée estivale. À ce jour, Layvin Kurzawa est sûr de rester à Paris. D’autres joueurs placés sur le marché des transferts devraient également rester à quai, comme Abdou Diallo. En accord avec Luis Campos, l’international sénégalais a décidé de rester dans la capitale française « afin de faciliter d’éventuelles négociations autour d’un futur transfert. »