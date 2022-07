Un intérêt du PSG pour Gonçalo Ramos ?

Le PSG cherche un voire deux attaquants pour renforcer son secteur offensif cet été. Depuis plusieurs semaines, on parle d’intérêts pour Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike. Mais ces dossiers traînent en longueur. Selon les informations de Fabrizio Romano, ces deux joueurs ne sont pas les seuls pistés par les dirigeants Rouge & Bleu.

Selon le spécialiste du mercato, le PSG serait intéressé par le jeune attaquant (21 ans) du Benfica, Gonçalo Ramos. Attaquant de soutien, il peut également jouer comme numéro 9. La saison dernière, il a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues. Il est aussi très performant avec les Espoirs portugais avec 14 buts en 18 sélections au poste de numéro 9. Fabrizio Romano explique que Ramos fait partie d’une liste d’attaquants pistés par le PSG au côté d’Hugo Ekitike, très apprécié par Luis Campos. Gianluca Scamacca est aussi dans cette liste mais Paris ne compte pas payer 50 millions d’euros pour l’international italien.

Excl: Paris Saint-Germain, interested in Benfica talented striker Gonçalo Ramos. He’s one of the names in the list alongside Hugo Ekitike, who’s still highly rated by Luís Campos. 🚨🇵🇹 #PSG

Gianluca Scamacca remains on the list but no intention to pay full €50m price tag. pic.twitter.com/NdYGNknUPz

