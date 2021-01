Le meilleur joueur en 2020 dans une équipe française, c’est Neymar, pas Marquinhos. C’est l’opinion de Grégory Schneider. Le journaliste à Libération a loué le talent du numéro 10 du PSG. “Neymar pas régulier ? C’est lui qui a rincé Dortmund en marquant à l’aller et au retour. Il y a une phrase de Johan Cruyff qui est provocatrice mais que j’adore : “si les défenseurs étaient de grands joueurs ils seraient attaquants.” Il y a un fond de vérité. C’est infiniment plus compliqué d’être attaquant que défenseur, c’est comme ça… Arrive un moment, Marquinhos n’est pas Neymar. C’est plus facile de détruire que de créer !“, a commenté le journaliste lors de l’EDS. “Qui est le meilleur joueur de l’année ? C’est une question open. Neymar, c’est le plaisir. Dans les grands soirs, il amène ses coéquipiers là où ils n’ont jamais été.“