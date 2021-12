Le PSG se déplace du côté de Lens ce samedi dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1 (21h00) après un match nul décevant face à l’OGC Nice au Parc des Princes (0-0). Mais entre ces deux rencontres, Zlatan Ibrahimovic a décidé de rajouter son grain de sel et a partagé les quelques extrait de son nouveau livre, « Adrénaline, mes histories inédites » où il explique ce qu’il ferait s’il était directeur sportif du club de la capitale. Des propos qui n’ont absolument pas convaincu le journaliste Gregory Schneider, qui critique le géant suédois.

« Les propos de Zlatan ? J’aime pas qu’il mette tous les joueurs dans le même sac parce qu’il y a des joueurs qui se comportent bien et sont parfaitement professionnels dans ce club comme Keylor Navas, de ce que je peux en juger ou comme Marquinhos. Il y a des joueurs qui se mettent au carré et ne chercher pas des échappatoires, donc ce qu’il dit est assez commun et on le connaît depuis longtemps. Je trouvais que les déclarations de Tuchel étaient plus saillantes… Mais surtout Zlatan c’est du fantasmagorie, c’est du cirque ! Il n’a pas plus ce pouvoir que d’autres n’ont eu ! »