Le monde subit la crise du Covid depuis le début de l’année 2020, et cela peut être physiquement, mentalement ou encore économiquement. Le club de la capitale n’y a pas échappé avec une absence importante de revenu lors de cette période, rajouté à cela le retrait de Mediapro du paysage audiovisuel de la Ligue 1. Le géant espagnol s’était retiré de la diffusion du championnat français et a causé des pertes financières très importantes. Ça a été le cas pour le club de la capitale comme l’a expliqué Jean Claude Blanc lors d’une audition à l’Assemblée Nationale où il en a aussi profité pour proposer un certain nombre de solutions pour améliorer le football français. Extraits choisis.



« Le retrait de Médiapro dans la diffusion du foot français a provoqué une perte d’opportunité pour le PSG d’environ 120M € sur les 4 années du contrat. Nous avons pu compenser les pertes en développant des revenus alternatifs. Mais le PSG a été touché par l’échec de ce contrat. (…) Lors de l’arrêt de la saison 2019-2020, nous étions, au PSG, partisans de continuer la saison, après le confinement. Nous n’étions pas favorable à l’arrêt définitif. Mais la Ligue s’est basée sur les perspectives de gain à travers Médiapro pour justifier l’arrêt définitif

Pour améliorer la qualité du championnat et soutenir sa valorisation ? Il faut développer les droits individuels des clubs, diversifier les revenus, notamment à travers le stade et les recettes billetterie, les revenus de partenariats nationaux et régionaux. (…) Il faut sortir de la média-dépendance mais assurer le développement des ressources directes du club : améliorer la qualité d’accueil dans les stades, assurer un spectacle familial de qualité, associer les entreprises à l’activité sportive…

Notre modèle économique ? Les revenus médias représentent un tiers des revenus totaux au PSG, un tiers sont générés par les revenus billetterie et hospitalités du Parc de Princes. Le reste est constitué par les revenus commerciaux. (…) Il faudrait réfléchir aux charges sociales sur les premiers contrats de joueurs afin d’éviter le départ de nombreux jeunes du championnat de France. Un dispositif fiscal spécifique pourrait être mis en place pour préserver notre formation et la qualité du spectacle sportif »