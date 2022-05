Depuis l’arrivée de QSI au PSG lors de l’été 2011, le principal objectif du club parisien est de remporter la Ligue des champions. Si le club de la capitale a battu tous les records dans les compétitions nationales, il échoue régulièrement en C1 depuis 10 ans. Mais les Rouge & Bleu doivent faire preuve de patience, comme l’a précisé Clarence Seedorf dans une interview au Média Carré.

Pour Seedorf, « la récompense doit être le fruit d’un long travail«

En effet, pour le quadruple vainqueur de la Ligue des champions avec trois clubs différents (l’Ajax en 1995, le Real Madrid en 1998 et l’AC Milan en 2003 et 2007), le PSG ne doit pas faire de cette compétition une obsession. « Penses-tu que le PSG gagnera la Ligue des champions un jour ? Je le leur souhaite. Pour tous leurs efforts, leurs investissements, pour toute la passion autour du club. Mais la récompense doit être le fruit d’un long travail, d’un plan solide et d’une stratégie efficace. Un conseil pour le PSG ? Ne soyez pas obsédé par ça, simplement gagnez chaque match. Concentrez vous sur chaque match. »

Clarence Seedorf a également dévoilé ses critères pour remporter la reine des compétitions européennes. « Une qualité essentielle pour gagner, n’importe quoi, d’être un gagnant, c’est de croire en soi. Avoir confiance en son équipe, d’être très ambitieux et savoir augmenter son niveau quand cela devient nécessaire. »