Sélections : Le PSG compte 4 joueurs avec le Portugal

A l’approche de la trêve internationale du mois de mars, le PSG voit nombreux de ses joueurs convoqués avec leur sélection respective. Ce vendredi, c’est au tour du Portugal d’annoncer sa sélection avec pas moins de quatre joueurs du Paris Saint-Germain.

La trêve international de ce mos de mars sera sans grands enjeux pour les nations européennes, si ce n’est la préparation de l’Euro 2024 par le biais de matchs amicaux. Dans son calendrier, la sélection du Portugal coche deux dates : le jeudi 21 mars prochain (20h45) face à la Suède à Guimarães, avant de s’envoler pour Ljubljana afin d’y affronter la Slovénie le mardi 226 mars (20h45) au Stadion Stožice. Ces deux rencontres amicales concerneront donc quatre joueurs du PSG sous les ordres de Roberto Martinez que sont : Danilo Pereira, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Vitinha. Le numéro 25 Rouge & Bleu effectue donc son retour en sélection après près d’un an hors des terrains pour cause de blessure musculaire, qui a nécessité intervention chirurgicale.

La liste complète

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) et Rui Patrício (AS Roma)

Défenseurs : João Cancelo (FC Barcelone), Nélson Semedo (Wolverhampton), João Mário (FC Porto), Diogo Dalot (Manchester United), Raphael Guerreiro (FC Bayern Munich), Nuno Mendes (PSG) , Diogo Leite (Union Berim) , Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers) et Danilo Pereira (PSG)

Milieux : João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (SL Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio Monteiro (Al Nassr), Vitinha (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City)

Attaquants : Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (Vitória SC), Francisco Trincão (Sporting CP), Bruma (SC Braga), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) et Gonçalo Ramos (PSG).