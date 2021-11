Duluc : « Le PSG doit seulement s’adresser à la FIFA »

Les convocations de Leo Messi et Leandro Paredes avec l’Argentine sont au centre de l’actualité ces derniers jours. Et pour cause malgré leur blessure, les deux Parisiens ont été appelés pour disputer les matches qualificatifs à la Coupe du monde 2022 face à l’Uruguay (13 novembre) et le Brésil (17 novembre). Si certains reprochent à Leo Messi d’avoir accepté cette convocation, Vincent Duluc estime que le PSG doit seulement discuter avec la FIFA et non les joueurs concernés pour régler ce type de problème.

« Le problème de la mise à disposition des internationaux par les clubs aux sélections est un problème vieux comme la FIFA. Ça a beaucoup évolué et ça a souvent été conflictuelle. Pour moi, ça ne peut se régler qu’à travers quelque chose de réglementaire, c’est la FIFA qui doit décider et le PSG doit seulement d’adresser à la FIFA. Messi, il est entre le marteau et l’enclume et ça serait déplacé de lui demander de choisir entre papa et maman. Ce n’est pas à lui de le faire, c’est au PSG de se débrouiller avec la FIFA », a exposé Vincent Duluc sur le plateau de L’Equipe du Soir.