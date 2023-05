Après trois saisons passées au PSG, l’histoire d’amour entre le club de la capitale et Serge Aurier a pris fin au cours de l’été 2017. Le latéral droit a rejoint les Spurs de Tottenham, notamment après l’épisode Périscope lorsqu’il évoluait encore au Paris Saint-Germain.

Joueur du PSG de 2014 à 2017, Serge Aurier est revenu sur son passage en Rouge & Bleu, notamment sur l’épisode marquant Périscope. L’international ivoirien s’est confié au micro du média Carré. L’occasion pour lui de partager sa plus grande fierté qui était selon lui d’avoir porté les couleurs du Paris Saint-Germain, et à l’inverse son plus grand regret qui est de ne pas avoir joué plus longtemps sous les cieux parisiens. Interrogé sur le meilleur joueur avec qui il a évolué au PSG, Serge Aurier répond : « Ibra, par sa personnalité, par sa manière de tirer l’équipe vers le haut. Et tout simplement par rapport à ce qu’il a fait pour le club et où il l’a emmené aujourd’hui« .

L’affaire Périscope

L’histoire entre le PSG et Serge Aurier s’est terminée au cours de la saison 2017 avec l’épisode Périscope. Un véritable tournant dans sa carrière sur lequel l’Ivoirien est revenu pour le média Carré : « Périscope ? Vous savez, je savais même pas c’était quoi à la base. C’est ça la vraie réponse. Sinon, si je savais c’était quoi le concept, je l’aurais jamais fait de la vie. Le piège, c’est ça. Il y a des nouveaux réseaux qui sortent et je me suis fait avoir. Pour les jeunes de demain, il faut faire attention. Si j’ai dit ce que j’ai dit… c’est comme quand t’es au taf et que ton patron il te casse les c*uilles, tu dis des trucs en off. Sur le coup je le dis comme ça, c’est une frustration, mais c’est pas une pensée de la personne. Tous, là où on est, on pense du mal de nos patrons et on le dit, sauf que c’est pas filmé. Mais quand ils vont au taf ‘Bonjour ça va?’ normal comme s’il y a rien ! Alors que le patron sait même pas que son employé le termine à la maison. Mais je connaissais pas Périscope, j’étais filmé et ça a fait du buzz parce que j’étais dans un grand club avec un grand entraîneur. Mais sinon on est tous d’accord que chacun a déjà dit du mal de son patron. (…) J’ai aucun problème avec Laurent Blanc, lui-même le sait, juste que des fois j’ai pas kiffé 2-3 trucs et c’est à ce moment que c’est arrivé. Mais sinon rien. Carrément, son adjoint, Jean-Louis Gasset, on est comme ça c’est la famille !«