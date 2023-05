Qui doit-être le prochain entraîneur du PSG ?

À l’issue d’une saison périlleuse et chaotique, sauf surprise, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain l’année prochaine. L’élimination en huitième de finale face au Bayern Munich devrait avoir eu raison du français, sans compter les polémiques extra-sportives le concernant. La question du prochain coach devient capitale. José Mourinho, Zinedine Zidane, Thiago Motta… Pour son huitième technicien sous l’ère QSI, quel coach le PSG doit-il privilégier ?

Année après année, le PSG s’apparente à un océan de polémiques, où émergent à chaque fin de saison les rumeurs censées redonner de l’espoir aux supporters parisiens. La dernière ne date pas d’hier : l’arrivée d’un véritable entraîneur capable d’incarner le projet, insuffler une autorité au collectif et poser les premières bases d’une institution forte. Depuis Carlo Ancelotti, aucune figure emblématique ne s’est installée au PSG (Thomas Tuchel n’en était pas encore une au moment d’arriver à Paris). Les entraîneurs se succèdent et même si leurs aventures ne se ressemblent pas, elles se concluent toutes par un échec. L’arrivée d’un grand coach pourrait définitivement faire passer l’équipe dans une autre dimension.

ZIDANE, LE RÊVE IMPOSSIBLE

Zinedine Zidane (50 ans). Équipe(s) entraînée(s) : Real Madrid. Libre de tout contrat. 10 trophées remportés en tant qu’entraîneur (dont 3 Ligue des Champions).

L’ambition numéro 1 de QSI est claire et mène à un seul nom : Zinedine Zidane. Si le dossier paraît particulièrement complexe, les dirigeants parisiens croient en leurs chances de convaincre la légende des Bleus. Dans leur esprit, il s’agit du coach le plus à même de faire oublier les dernières années sombres et relancer une dynamique positive au sein du club. Alors que l’opportunité de l’Equipe de France est désormais envolée, en interne, le PSG estime qu’il peut amener ZZ à revoir sa position.

Mais rien n’indique qu’ils aient raison. Zidane est un marseillais de sang mais aussi de cœur et rejoindre le PSG reviendrait à entacher son image et tourner le dos à ses racines. D’autant que l’ancien numéro 10 reste annoncé du côté de la Juventus, son ancien club, ou à nouveau en succession de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Le PSG n’a-t-il pas déjà grillé ses cartes dans le dossier Zizou ? Le Qatar lorgne sur le Ballon d’Or 1998 depuis belle lurette, mais cet intérêt ne semble pas réciproque.

Si toutefois ce souhait aboutissait, l’arrivée de Zidane pourrait être un tournant au sein du club. Le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid (2016, 2017, 2018) concerne les joueurs par son aura hors du commun et sait parfaitement gérer un vestiaire constitué de stars.

MOURINHO, THE SPECIAL ONE

José Mourinho (60 ans). Équipes entraînées : Benfica / Leiria / Porto / Chelsea / Inter / Real Madrid / Chelsea / Manchester United / Tottenham / AS Rome – sous contrat jusqu’en 2024. 22 trophées remportés en tant qu’entraîneur (dont 2 Ligue des Champions).

L’alternative parfaite à Zinedine Zidane se nomme José Mourinho. Le clivant entraîneur portugais est actuellement à la tête de l’AS Rome et cherche à ajouter une Europa League à son palmarès après la Conference League remportée la saison dernière. Septième de Serie A à quatre journées du terme, « Mou » est contractuellement lié au club italien jusqu’en juin 2024 et affirme être focalisé sur son aventure romaine.

Mais qui de mieux que le Special One pour relever ce défi presque insensé : devenir l’entraîneur à même de faire gagner la Ligue des champions au Paris Saint-Germain ? L’idée que le double vainqueur de la LDC (2004, 2010) puisse être la solution idoine pour atteindre la quête ultime de l’émir du Qatar commence à germer dans la tête des dirigeants parisiens. Si aucune négociation n’a été entamée, son nom circule et le Portugais correspond à ce que souhaiterait mettre en place Luis Campos.

Mourinho marquerait une rupture claire avec Christophe Galtier. L’ancien entraîneur du Real Madrid est totalement capable de bousculer les habitudes d’un vestiaire. Passé par les plus grands clubs, il connaît la recette d’une équipe victorieuse et ne laisse pas les joueurs prendre le dessus dans la hiérarchie. Autoritaire et caractériel, il sait sanctionner les écarts, taper du poing sur la table et faire respecter l’institution, ce, face à n’importe quelle superstar devant lui.

Au Qatar, le profil de Mourinho ne fait pas l’unanimité. Son image ne colle pas à la volonté de pacifier l’environnement du PSG et la potentielle révolution qu’il instaurerait n’est pas perçue d’un bon œil. Mais le CV de Mou et les polémiques récentes au sein du club peuvent représenter des arguments de poids.

THIAGO MOTTA, LE CHOIX DU COEUR

Thiago Motta (40 ans). Équipes entraînées : Genoa / La Spezia / Bologne – sous contrat jusqu’en 2024.

Nasser Al Khelaïfi suit attentivement la carrière d’entraîneur de Thiago Motta, avec qui il garde des contacts directs. L’ancien milieu parisien est actuellement coach de Bologne, où il réalise une saison aboutie (10e de Serie A) après des passages prometteurs au Genoa et à La Spezia. Interrogé quant à un possible avenir à Paris, l’Italien a laissé planer le doute en conférence de presse. S’il devenait le coach du PSG, Motta serait probablement le plus gros pari parmi toutes les hypothèses envisagées. Le technicien a encore tout à prouver mais a pour lui le fait d’être un ancien du PSG (2012-2018) et connaître parfaitement le projet QSI. Nul doute qu’il voudra faire passer l’institution du club avant tout.

JULIAN NAGELSMANN, LE PRODIGE

Julian Nagelsmann (35 ans). Équipes entraînées : Hoffenheim / RB Leipzig / Bayern Munich – libre de tout contrat. 3 trophées remportés en tant qu’entraîneur.

Sèchement licencié du Bayern Munich – à la surprise générale – après la défaite en quarts de finale contre Manchester City, le technicien allemand demeure sans club depuis. Excellent à Hoffenheim (2016-2019) puis à Leipzig (2019-2021) avant de connaître l’élite en Bavière, Nagelsmann semble promis à un excellent avenir d’entraîneur. Très jeune (35 ans) l’Allemand ressemble au profil de Thomas Tuchel lorsque le Paris Saint-Germain est parti le chercher à Dortmund. Il est de cette école allemande qui prône des systèmes techniques avancés et un jeu vers l’avant, léché et rapide. Les questions qui subsistent concernent sa capacité à gérer des vestiaires de stars, comme il a échoué à le faire au Bayern Munich.

ANTONIO CONTE, LE MILITAIRE

Antonio Conte (53 ans). Équipes entraînées : Arezzo / Bari / Atalanta / Sienne / Juventus / Italie / Chelsea / Inter / Tottenham – Libre de tout contrat. 15 trophées remportés en tant qu’entraîneur.

Licencié par Tottenham le 26 mars dernier après son coup de sang en conférence de presse, Antonio Conte représenterait l’alternative parfaite pour dynamiter le vestiaire parisien. Doté d’un caractère tempétueux et réputé pour ne pas se laisser marcher dessus, l’Italien serait un choix fort pour marquer un tournant de l’ère QSI et installer les premières pierres d’une institution. Champion partout où il est passé, il ne manque au technicien qu’une Ligue des Champions en tant qu’entraîneur, à l’instar de Paris. Le projet parisien pourrait clairement intéresser l’ancien sélectionneur de l’Italie, mais comme pour Mourinho, l’idée de ramener un coach à forte personnalité pourrait refroidir les dirigeants parisiens.