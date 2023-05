PSG : Charles Biétry présent au Camp des Loges

Le PSG poursuit sa semaine d’entraînement au Camp des Loges ce mercredi 10 mai et a eu l’occasion de recevoir une visite remarquable. Après David Beckham la semaine passée, le groupe de Christophe Galtier a eu la visite de Charles Biétry.

L’ancien président du Paris Saint-Germain a visité le club dont il a été président (1998) à son centre d’entraînement. Charles Biétry, à l’initiative de Christophe Galtier, a assisté à l’entraînement des Rouge & Bleu au Camp des Loges. L’ancien homme fort du Groupe Canal + et BeIN Sports s’est vu remettre un maillot du PSG floqué « Biétry 1 » et signé par l’intégralité du groupe parisien. En béquilles, Charles Biétry a posé pour un cliché posté par le club de la capitale sur ses réseaux et son site officiel, avec tout le groupe de Christophe Galtier. L’homme de 79 ans, atteint de la maladie de Charcot, se sait condamné comme il l’avait indiqué dans les colonnes de L’Equipe au début du mois d’avril, et aura recours au suicide assisté.

Image : psg.fr

Selon les informations du Parisien, Charles Biétry est arrivé au centre Ooredoo aux alentours de 10h30 avant de quitter les lieux à 14h. Le temps pour lui d’assister à l’intégralité de la séance d’entraînement et d’échanger avec tous les joueurs individuellement, particulièrement avec Gianluigi Donnarumma. Pour rappel, Charles Biétry a été un gardien de but au cours de sa carrière. L’ancien patron des sports de l’Agence France Presse ou de France Télévisions a déjeuné avec Christophe Galtier et une partie de son staff, et a même eu l’occasion de croiser certains salariés du Paris Saint-Germain, déjà présent à son époque lorsqu’il était président en 1998.

