Sergio Ramos attend un signe du PSG

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. La gloire espagnole attendrait, en tout cas, une proposition de la part de ses dirigeants dans les semaines à venir.

La première saison au PSG de Sergio Ramos fut très délicate sur de nombreux points, et notamment physique. Un constat qui n’est plus du tout le même aujourd’hui. S’il a pu montrer quelques lacunes, on pense forcément à sa vitesse moindre, l’ancien merengue enchaîne toutefois les matches durant l’exercice en cours. Au total, celui-ci a ainsi pris part à 36 rencontres. Un chiffre plus qu’honorable pour un joueur de 36 ans.

Un salaire revu à la baisse pour Ramos avec le PSG ?

Le tout est désormais de connaître les intentions du PSG dans ce dossier. Pour l’heure, aucune discussion liée à une éventuelle prolongation n’a eu lieu, nous confirme le Mundo Deportivo ce mardi matin. Les décideurs rouge et bleu veulent apparemment se laisser le temps de la réflexion. Pour sa part, Sergio Ramos serait bel et bien enclin à apposer sa signature sur un nouveau bail. En ce sens, il serait dans l’expectative, attendant un signe de ses dirigeants. Le central, s’il espère donc du mouvement à ce niveau prochainement, aurait également conscience qu’en cas de prolongation, ses émoluments actuels ne pourront, selon toutes vraisemblances, nullement être maintenus. Un contrat assorti d’un salaire revu à la baisse pourrait donc lui être proposé, nous relate MD. En revanche, si cette offre venait finalement à ne jamais voir le jour, Sergio Ramos devrait quitter le vieux continent. MD corrobore la piste Al-Nassr. Le club saoudien suivrait bien ce dossier avec attention. Une autre possibilité serait de le voir rebondir du côté de la MLS.