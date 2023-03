Séverac estime que le sportif passe au second plan au PSG

Le PSG va devoir, dès à présent, s’atteler à préparer la saison prochaine. En ce sens, il sera intéressant d’observer l’attitude et les décisions de la direction rouge et bleu en ce qui concerne le duo composé de Christophe Galtier et de Luis Campos.

Les années se suivent et se ressemblent pour le PSG. Malgré une pléthore de titres glanée sur la scène hexagonale, la donne n’est nullement identique en Ligue des Champions. Éliminés par le Bayern en huitièmes de finale, les Parisiens doivent dès maintenant se pencher sur la suite des opérations. La stratégie que choisira les décideurs rouge et bleu sera, bien évidemment, scrutée avec grande attention dans les semaines et mois à venir.

QSI satisfait de cette situation pour le PSG ?

Dans ce cadre, après ce nouvel échec, quid de l’avenir de Christophe Galtier et de Luis Campos ? Certains estiment qu’il faudrait les remercier et partir avec de nouveaux hommes à la barre. D’autres plaident en faveur de la continuité et de la stabilité. Pour sa part, Dominique Séverac juge ce débat quelque peu surfait. En effet, selon lui, QSI place le sportif au second plan et est, en ce sens, très satisfait du travail accompli depuis l’acquisition du club de la capitale en 2011. « Limoger Christophe Galtier et Luis Campos ? Je pourrais répondre à cette question si le problème était là, a d’abord lancé le journaliste sur le plateau de La Chaîne L’Équipe. Je pense que le Qatar est satisfait de ce PSG. Cela leur va de vendre des maillots avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Je pense qu’ils sont contents d’être en Ligue des Champions, de participer. Après, se faire éliminer en huitièmes de finale, ils en ont rien à faire. Leur stratégie c’est d’avoir construit une franchise de sport très puissante. »