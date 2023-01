Mercato – L’Inter résigné à vendre Skriniar au PSG cet hiver

En fin de contrat en juin prochain, Milan Skriniar se rapproche de plus en plus de la sortie du côté de l’Inter. Une aubaine pour le PSG qui se trouverait toujours sur le coup.

À une semaine de la fin du mercato hivernal, les rumeurs concernant le PSG ne cessent de foisonner depuis quelques heures. Entre les dossiers Marcus Thuram, Rayan Cherki ou Milan Skriniar, le board rouge et bleu ne devrait pas chômer durant les prochains jours. Et pour ce qui est du dernier cité, la Gazzetta dello Sport nous apporte quelques nouvelles fraiches en ce mercredi matin.

L’Inter prêt à vendre Skriniar dès cet hiver ?

Le divorce entre Milan Skriniar et l’Inter semble aujourd’hui inéluctable. Il n’y a qu’à lire les récents propos de l’agent du principal intéressé, que vous retrouverez ici, pour s’en apercevoir. Non, tout porte à croire que le défenseur slovaque de 27 ans quittera la Lombardie d’ici à la fin juin. Reste à savoir si un mouvement cet hiver est envisageable. Côté PSG, la priorité semble avoir été mise sur le recrutement d’un attaquant. Pourtant, GDS nous indique ce jour que l’Inter pourrait bien être forcé de vendre Milan Skriniar au PSG.

La raison ? Les soucis financiers rencontrés par l’Inter. Afin de boucler convenablement le budget de la saison en cours, environ 60 millions d’euros seraient nécessaires. Maintenant que Milan Skriniar ne souhaite définitivement pas prolonger, le vendre se place comme la solution idoine selon la Gazzetta. Avec celle-ci, l’Inter peut espérer récupérer entre 15 et 20 millions d’euros. Ce qui laisserait une marge de manœuvre plus conséquente aux Nerazzurri en vue du mercato estival. Se séparer de l’ancien joueur de la Sampdoria permettrait donc à l’Inter de pouvoir conserver plus facilement plusieurs de ses cadres actuels et non de devoir les vendre. Reste à voir quel choix fera le PSG, annoncé, de son côté, sur les traces de Rayan Cherki.