Luis Enrique et son regret concernant Pablo Sarabia

L’Espagne n’a nullement réalisé la Coupe du Monde escomptée par ses supporters, loin s’en faut. Et pour cause, la Roja s’est faite sortir au stade des huitièmes de finale par la grosse sensation de ce mondial, le Maroc.

L’Espagne n’a pas su assumer son statut durant cette Coupe du Monde. Après une phase de poule assez maîtrisée, malgré le revers inattendu concédé face au Japon lors de l’ultime journée, les joueurs de Luis Enrique se sont faits sortir par la petite porte en huitièmes de finale par le Maroc. Un revers qui a coûté sa place au sélectionneur ibérique. D’ailleurs, ce dernier, présent sur le live Twitch de Ibai Llanos, a fait une petite révélation concernant un joueur du PSG.

Pablo Sarabia aurait dû jouer plus

Cette révélation concerne Pablo Sarabia. Déjà très peu utilisé en terre parisienne, ce dernier n’a pris part qu’à deux petites minutes de jeu durant toute la compétition planétaire. C’était face au Maroc. Mais au cours de ce stream, Luis Enrique a avoué que le gaucher aurait certainement mérité plus de temps de jeu : « Pablo Sarabia aurait dû avoir plus de minutes. À l’Euro, il a été spectaculaire. Au PSG, il joue très peu. Contre la Jordanie il n’a pas été très inspiré. Il avait l’air bien à l’entraînement. Il aurait dû jouer plus. »