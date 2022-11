La représentante de Xavi Simons très floue au sujet du PSG

Cet été, Xavi Simons a fait le choix de rallier le PSV Eindhoven à la surprise générale. Néanmoins, malgré ce, un avenir au PSG reste plausible.

Initialement, Xavi Simons devait être prêté au PSV Eindhoven. In fine, cela ne s’est pas du tout passé comme prévu. Car oui, à la surprise générale, Xavi Simons, en fin de contrat avec le club de la capitale, a rejoint libre de tout contrat l’écurie de son pays natal. Une décision très fructueuse pour lui puisqu’il brille de mille feux sous ses nouvelles couleurs. Un état de fait qui lui a, en prime, permis d’intégrer le groupe des Pays-Bas pour la Coupe du Monde.

Un avenir au PSG en suspens

Et forcément, quand on observe son niveau affiché, certains supporters parisiens espèrent le voir faire son retour en terre parisienne à l’issue de la saison. Un désir motivé par la clause présente dans le contrat de Xavi Simons avec le PSV. En effet, si le joueur le souhaite et que le PSG s’acquitte d’une somme estimée à 12 millions d’euros, l’attaquant de 19 ans sera de nouveau rouge et bleu. Une hypothèse sur laquelle Rafaela Pimenta, avocate du joueur, est revenue dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport : « Il a choisi le PSV pour les opportunités qui lui manquaient à Paris où il était dans l’ombre de Mbappé, Messi et Neymar. Il grandit vite, on est tous contents. Est-ce qu’un retour au PSG est possible ? Qui sait. En tant qu’avocate, j’exerce mon droit de ne pas répondre. »

Dans un second temps, toujours auprès de GDS, Rafaela Pimenta a également évoqué le cas de Gianluigi Donnarumma et, plus précisément, son départ du Milan AC : « Au PSG, il a bien su surmonter les difficultés. Le PSG était un choix purement sportif afin de se remettre en question et engranger de l’expérience. Il n’est pas parti de Milan pour des raisons économiques », a-t-elle confié.