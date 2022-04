Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 12 avril 2022. La pression monte chez les différents protagonistes à l’approche du Clasico, l’attaque des Féminines du PSG bien représentée en Equipe de France, deux ultras condamnés à de la prison avec sursis et Kylian Mbappé l’un des prétendants pour le Ballon d’Or 2022.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le prochain Clasico entre le PSG et l’Olympique de Marseille (ce dimanche à 20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 32e journée de Ligue 1. Si ce 102e Clasico ne présente pas de suspense pour la course au titre (Paris compte 12 points d’avance sur Marseille à 7 journées de la fin), cette rencontre « n’est pas pour autant dénuée d’intérêt, ni d’enjeu. » Du côté des Parisiens, au vu de l’élimination précoce en Ligue des champions, cette affiche face au rival « compte autant pour l’image que pour la rémission qu’ils cherchent à obtenir auprès de leurs supporters. » Une défaite dans le contexte actuel est quasiment interdite face au rival. Surtout que depuis le retour de la trêve, les Rouge & Bleu se sont promis de remporter les neuf matches restants (avec déjà deux victoires face à Lorient et Clermont).

D’un point de vue des supporters, ce Clasico au Parc des Princes est l’une des dernières occasions de vibrer à domicile en cette fin de saison 2021-2022. Surtout, l’attitude du Collectif Ultras Paris sera scrutée. Depuis la victoire face à Lorient, les Ultras réclamaient des changements et des « actes concrets » pour répondre à leurs exigences. « Le PSG n’ayant pas fait de pas vers ses ultras, ces derniers ne devraient pas faire évoluer leur position, même contre l’OM. Ils prendront une décision définitive cette semaine. » De son côté, le diffuseur profitera également de cet évènement. « C’est, à n’en pas douter, le number one du Top 10, celui qui déchaîne les passions et secoue l’audimat. » À cette occasion, Prime Video mettra en place un dispositif plus important réservé à ce genre d’affiches. Surtout, cet affrontement présentera quelques enjeux comme « le besoin pour l’OM d’assurer sa place de dauphin, l’accueil que le Parc des Princes réservera à la ‘MNM’ ou encore la vague spectaculaire sur laquelle surfent Parisiens et Marseillais. »

Le quotidien francilien met aussi en avant le nombre important de joueuses du PSG présentes avec l’Equipe de France féminine. Pour ce rassemblement d’avril, la sélectionneuse, Corinne Diacre, a convoqué cinq Parisiennes dont le fameux trio offensif : Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. « Même si elles ne sont pas toujours titulaires ensemble avec les Bleues, les Parisiennes, formées au club, composent depuis plus d’un an une ligne offensive ultra efficace qui a propulsé les troupes de Corinne Diacre vers une qualification pour la Coupe du monde 2023. » En effet, un match nul face à la Slovénie ce mardi permettrait à l’EDF de valider son ticket pour le prochain Mondial en Australie et Nouvelle-Zélande. Concernant Marie-Antoinette Katoto, elle reste sur des grandes performances en sélection avec 14 titularisations de suite pour 19 buts. De son côté, Kadidiatou Diani fait également partie des cadres de l’équipe tandis que Sandy Baltimore doit faire face à la concurrence de Delphine Cascarino. L’ancien coach des Féminines du PSG, Olivier Echouafni, a évoqué la progression des trois attaquantes. « Les trois progressent à tous les niveaux. Elles ont toutes des qualités individuelles. Mais là où elles ont le plus progressé, c’est sur le plan mental. Il y a eu un gros travail effectué et on a activé des leviers qui permettent d’être plus performants sur ce point. »

De son côté, L’Equipe rapporte que deux ultras du PSG ont été condamnés hier matin à de la prison avec sursis. Les faits remontent au 17 décembre dernier lors du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais. Lors de cette rencontre, une dizaine de « supporters du PSG » ont été impliqués dans une rixe avec les membres du parcage lyonnais. Deux personnes ont été condamnés « à quatre mois de prison avec sursis en lien avec les graves incidents qui avaient provoqué l’arrêt du 32e de finale entre le Paris FC et l’OL. Une condamnation assortie d’une interdiction de stade, où joue le PSG et le Paris FC, pendant deux ans. » Concernant les huit autres fauteurs de trouble, ils ont écopé d’un simple rappel à la loi.

Le quotidien sportif met en avant les potentiels candidats pour le Ballon d’Or France Football 2022. Et actuellement, Karim Benzema est vu comme le favori pour remporter cette distinction. Mais l’attaquant du Real Madrid aura de la concurrence. L’Equipe liste quatre concurrents : Kevin De Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (FC Bayern), Sadio Mané (Liverpool) et Kylian Mbappé (PSG). À seulement 23 ans, l’attaquant parisien se hisse parmi les meilleurs joueurs du monde, comme le rapporte le quotidien. « Regardez bien les concurrents du Parisien : tous sont trentenaires. Si l’attaquant des Bleus intègre le cénacle des meilleurs joueurs du monde, c’est peut-être parce qu’il est déjà arrivé, à 23 ans, à maturité. Oui, le PSG est déjà éliminé de la Ligue des champions. Mais que serait le club de la capitale sans lui cette saison ? Sa vitesse, sa capacité d’élimination et son efficacité en ont fait un joueur incontournable en club et avec les Bleus. Pour ne rien gâcher, Mbappé fait aussi croquer les copains. Il est actuellement le meilleur passeur de la Ligue 1 (14 offrandes). »