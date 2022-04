Le PSG s’est facilement imposé ce week-end sur la pelouse de Clermont (1-6) et se dirige tout droit vers un dixième titre de champion de France de son histoire. Le club de la capitale a pu compter sur un Neymar des grands soirs, lui qui enchaîne les belles performances depuis le retour de la trêve internationale. Double buteur contre Lorient, le Brésilien a cette fois-ci inscrit un triplé face aux Clermontois en plus de délivrer une passe décisive pour Kylian Mbappé. Avec un calendrier allégé suite aux éliminations en Coupe de France et Ligue des Champions, les Parisiens ont davantage de jours de repos. Certains d’entre eux en profitent pour participer à d’autres événements sportifs.

Neymar et Verratti dans un concours de jongles avec… Novak Djokovic

Neymar Jr et Marco Verratti étaient invités par leur sponsor, Replay, à assister au Masters 1000 de tennis de Monte-Carlo avec leurs proches respectifs. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit les deux joueurs du PSG marcher dans les allées du tournoi et se prêter à un petit jeu de ballon pour les caméras avec… Novak Djokovic. Les trois sportifs sont souriants et participent à une « brésilienne ». Malgré l’absence d’équipements adaptés, les deux joueurs du PSG ont remporté ce petit concours face au Serbe qui aura fait tomber la balle en premier. La vidéo est à découvrir ci-dessous.