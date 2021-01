Entré à la mi-temps, pour remplacer Keylor Navas, lors de la rencontre face au Montpellier Hérault ce vendredi soir, Sergio Rico a vécu une deuxième période tranquille au Parc des Princes lors de la belle victoire des Rouge et Bleu (4-0). Cependant, le gardien du PSG a vécu un après-match compliqué. En effet, comme le rapporte leparisien.fr, l’appartement du portier de 27 ans – situé à Neuilly-su-Seine – a été cambriolé pendant la rencontre face au MHSC. “De retour chez lui vers 2h20, Sergio Rico déchante. La baie vitrée de son appartement — un duplex de 230 mètres carrés situé dans une résidence chic de l’Ouest parisien — a été forcée. Il appelle aussitôt la police. Il raconte aux enquêteurs qu’il avait quitté son domicile le matin vers 11 heures”, détaille Le Parisien sur son site internet. Les cambrioleurs ont volé 25.000 euros en liquide ainsi que “des montres et des bijoux de luxe d’une valeur qui n’a pas encore été estimée.” De leur côté, les enquêteurs du service départemental de la police judiciaire du 92 ont été saisis de l’affaire pour retrouver les cambrioleurs. Par le passé, de nombreux anciens Parisiens ont également été victimes de cambriolage : Grégory Van der Wiel, Dani Alves, Ezequiel Lavezzi, Eric Maxim Choupo-Moting et Thiago Silva.