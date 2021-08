Sergio Rico va rester au PSG (Sky Sport)

Avec de nombreux gardiens sous contrat, le PSG devait dégraisser à ce poste. Et depuis le début du mercato, les Rouge & Bleu ont réussi à prêter Garissone Innocent (Vannes), Marcin Bulka (OGC Nice) et Alphonse Areola (West Ham). De son côté, Sergio Rico (sous contrat jusqu’en 2024) était également placé sur la liste des départs depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Mais comme le rapporte le journaliste de Sky Sport – Matteo Moretto – l’Espagnol de 27 ans va bien rester au PSG cette saison. Le natif de Séville se retrouvera donc quatrième dans la hiérarchie des gardiens derrière Keylor Navas, Gigio Donnarumma et Alexandre Letellier.

Sergio Rico se queda en Paris 🧤🇫🇷 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 31, 2021