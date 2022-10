Ce soir, le PSG se déplace à Ajaccio en ouverture de la 12e journée. Les Parisiens affronteront pour la première fois le promu corse depuis le 17 décembre 2014 et un huitième de finale de Coupe de la Ligue remporté par le PSG (3-1) à François Coty. Les Rouge & Bleu qui restent sur sept matches sans défaite contre l’ACA (4 victoires, 3 nuls). Si on se penche sur l’historique entre les deux équipes c’est équilibré. En 19 matches, le PSG affiche sept succès, huit nuls et quatre revers. Le meilleur buteur parisien face à Ajaccio se nomme Kevin Gameiro avec trois buts. Il devance Edinson Cavani et Pedro Miguel Pauleta (2 buts).

Kylian Mbappé prolifique à l’extérieur

Le PSG voudra poursuivre sa série d’invincibilité en Ligue 1 qui s’étend sur 20 matches (15 victoires, 5 nuls). Toutes compétitions confondues, cette invincibilité est de 25 rencontres. Le record est de 37 matches sans défaites d’août 1993 à avril 1994. Pour cela, le leader de Ligue 1 pourra compter sur Kylian Mbappé, buteur à 13 reprises lors de ses 10 derniers matches à l’extérieur du PSG. Le club de la capitale pourra aussi compter sur une défense de fer. Il n’a encaissé qu’un but depuis le début de la saison à l’extérieur en Ligue 1. Petite anecdote surprenante pour finir, Ajaccio a marqué sept buts au PSG en Ligue 1. Quatre d’entre eux ont été marqués par des joueurs passés par le club (François M’Pelé (2 buts), André Luiz et Romain Rocchi).