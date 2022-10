Ce vendredi soir, la 12e journée de Ligue 1 ouvre ses portes avec une opposition entre l’AC Ajaccio et le PSG (21h00, Prime Video). Une rencontre qui devrait obliger Christophe Galtier à effectuer quelques changements. De quoi laisser un peu de latitude à certains titis ?

Leader incontesté et incontestable de l’élite hexagonale, le PSG se rend en terrain hostile ce vendredi soir. Opposés au promu ajaccien, les Rouge et Bleu tenteront de faire fructifier le dernier succès en date face à l’Olympique de Marseille (1-0). Une rencontre qui ne s’annonce pas simple sur le papier, eu égard au niveau de l’adversaire du soir. Car oui, Christophe Galtier devra composer avec une petite flopée d’absents. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Neymar Jr, Nuno Mendes, Sergio Ramos ou encore Danilo Pereira. Ajoutez à cela un Vitinha un chouïa fatigué, et vous comprenez que le XI parisien devrait faire peau-neuve ce soir.

Quel XI face à Ajaccio pour le PSG ?

Neymar Jr et Sergio Ramos, suspendus, Danilo et Nuno Mendes forfaits pour blessure et Presnel Kimpembe en phase de reprise, Christophe Galtier va devoir faire des choix face à Ajaccio ce soir. Dans ce schéma, certains « seconds couteaux » pourraient avoir une chance de briller. On pense notamment à Pablo Sarabia ou à Hugo Ekitike. Si le premier n’a jamais vraiment démérité dès que son coach a fait appel à ses services, on serait tenté de voir de nouveau l’ancien rémois. Il est vrai que sa dernière prestation en date dans la peau d’un titulaire face à son ancien club a été peu concluante, mais lui laisser une seconde chance pourrait être intéressant. Le longiligne attaquant a besoin de rythme et de repères. C’est forcément un élément sur lequel le PSG devra s’appuyer dans la période post Coupe du Monde. Dans cette optique, la confiance qu’il pourrait engranger durant ce genre d’apparition n’est nullement à négliger.

Christophe Galtier l’a confirmé en conférence de presse, son équipe évoluera dans un système en 4-3-3. Fabian Ruiz et Marco Verratti devraient être titulaires dans l’entrejeu. Pour le troisième homme, un doute subsiste. En effet, bien présent dans le groupe rouge et bleu, Vitinha n’a toutefois pas pris part à l’entraînement du jour. Le transfuge du FC Porto serait en délicatesse physique après avoir énormément enchaîné. Du coup, pour le suppléer, plusieurs options s’offrent au technicien francilien. D’emblée, on pourrait penser que Carlos Soler pourrait avoir sa chance. Objectivement, ce serait le choix le plus logique. Renato Sanches revenant tout juste de blessure, la seule autre option serait d’aligner Warren Zaire-Emery. Néanmoins, on a du mal à croire qu’il sera titularisé face à l’AC Ajaccio ce soir. En revanche, le voir grappiller du temps de jeu ne parait nullement improbable, comme Christophe Galtier l’a indiqué en conférence de presse ce jeudi après-midi.

Enfin, pour ce qui est de la défense, Nordi Mukiele devrait accompagner Marquinhos dans l’axe de la défense. De nouveau présent dans le groupe parisien, El Chadaille Bitshiabu pourrait également avoir sa chance. Mais là encore, le voir débuter ce vendredi soir parait quelque peu utopique. Sur les couloirs, aucune surprise ne devrait advenir avec Juan Bernat à gauche et Achraf Hakimi à droite. Gianluigi Donnarumma gardera bien évidemment la cage.